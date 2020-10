Dopo “Matrimonio a prima vista”, il reality di Real Time in gran parte girato sul lago di Como, questa volta è la città ad essere protagonista. Como tornerà in televisione con Cake Star, la competizione fra 3 pasticcerie condotta da Katia Follesa e Damiano Carrara giunto alla quarta stagione in onda in prima serata su Real Time (Discovery Italia) del digitale terrestre.

Oggi a Villa Olmo è stata girata una puntata del programma televisivo che prevede riprese all’interno delle pasticcerie e “cartoline” della città con i suoi luoghi più caratteristici e simbolici, una bella promozione del territorio e delle sue migliori capacità professionali.

Per rispettare i protocolli anti Covid la presenza della troupe in città è stata comunicata solo a riprese terminate e per fortuna, sapere che Damiano, il pasticcere più desiderato in Italia, era in città avrebbe richiamato un bel numero di persone, spece di sesso femminile.