Il Muro del Suono – ospite della settimana: SALVOEMME

Quarta puntata della nuova stagione del Muro del Suono, il programma interamente dedicato alla musica e ai suoi protagonisti in onda tutti i lunedì, dalle 22 alle 23, sulle frequenze di CiaoComo Radio. Ai microfoni, l'ormai consolidata coppia formata da Alessia Roversi e Diego Grippo che in ogni puntata ospiteranno musicisti e band locali, tra live acustici in diretta, brani e dischi inediti.

In questa nuova puntata, introdotta dal singolo della settimana Letter to you di Bruce Springsteen, Alessia e Diego ospitano il cantautore indipendente (Pop rock | Soft rock con influenze Beat e Folk), polistrumentista, compositore e autore SALVOEMME. La sua musica tende ad essere un fresco mix tra quell’impronta “vintage” dei grandi classici degli anni ‘60-‘70 e il più moderno pop, unitamente ad una lirica personale, vera, semplice, ma a stretto contatto con la complessità delle vicissitudini universali dell’animo umano e con la quotidianità degli anni zero.

Il suo percorso artistico nasce intorno alla fine degli anni ‘90. Inizia da autodidatta e successivamente si diploma al C.E.T. – Centro Europeo di Toscolano (La scuola per Compositori, Autori e Interpreti fondata e diretta da Mogol). Dal 1999, inizialmente come membro di varie band-cover band e successivamente come solista, matura una ricca esperienza live (tra club, palchi, busking e contest nazionali).

Lovestronauta (parte I) è l’ultimo album (concept) in studio, contiene otto tracce inedite, le successive otto tracce saranno contenute ne Lovestronauta (parte II) in uscita nel mese di febbraio 2021. Per l’intero progetto Lovestronauta SALVOEMME ha scelto di non effettuare la distribuzione in streaming e digital store ma di renderlo disponibile unicamente tramite acquisto e digital download attraverso i canali social e web dell’artista.

In questa nuova stagione, Il Muro del Suono potrà contare su due nuovi super jingle, scritti, composti, suonati e registrati da due grandi amici e artisti del territorio, Nicolas Ardino e Giuseppe Spina, che presto saranno ospiti in studio.