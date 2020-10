Il Como 1907 comunica di aver ingaggiato Matty Foulds con un contratto biennale con opzione. Difensore classe 1998 di nazionalità inglese, dopo essere cresciuto nel Bury Fc a 18 anni è passato nelle file dell’Everton, dove è rimasto fino allo scorso anno. Con la squadra Under 23 ha vinto per due volte la Premier League 2 oltre ad aver collezionato diverse presente in EFL Trophy.

“Per me si tratta davvero di una grande e stimolante occasione – ha detto Matty – sono molto felice di far parte di questo gruppo e il dovermi confrontare con una realtà nuova ed un calcio diverso è davvero intrigante. Sono pronto a dare il mio contributo”.

Oggi intanto la squadra ha ripreso ad allenarsi dopo la batosta in casa contro il Lecco. Giocatori a rapporto da mister Banchini alla ripartenza (video da Como Tv) e tanta voglia di scaricare in campo la delusione per il ko nel derby. Ripartenza, il reporto da Bregnano dove la squadra si è allenata.

https://comotv.com/watch?v=vd02662222