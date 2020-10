In via Anzani, centro Como, dove le persone in questi giorni di ottobre sono sempre tante (fasmiglie e bambini, ma anche pensionati nelle ore del mattino) e poi in via Traù a Tavernola. I tanto attesi bagni pubblici finalmente sono arrivati e sono statin collocati negli alloggiamento. Noi in queste ore abbiamo visitato via Anzani: nel parco molta gente seduta sulle panchine. Prossimamente – secondo l’assessore ai giardini Marco Galli massimo dieci giorni – saranno anche in funzione. Moderni, funzionali, autopulenti. E sopratutto attesi dai cittadini in due zone importanti.

