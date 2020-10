Ritorna “Belli come Il Sole” per parlare di sostegno a distanza e progetti in Africa e India

Della situazione in India non si parla molto, anche per volere governativo. Il COVID però ha ulteriormente peggiorato le condizioni di vita delle classi più disagiate: lavoro e igiene inesistente, ronde della polizia..

Ne abbiamo parlato con la giornalista Daniela Bezzi, che da sempre ha nel cuore l’India e ci ha accompagnati in un viaggio.