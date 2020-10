Ridi Radio Show 08/10/2020 – La voce irriverente

Nuova stagione di RidiRadioShow, il programma più irriverente e divertente della notte di CiaoComoRadio!

In questa puntata: Sesso a pagamento! non conosce crisi, nel comasco in aumento del 12% la presenza di Escort! Scopriamo il sito di riferimento leader in Europa per la presenza di recensioni sulle escort.

In studio ospiti due ascoltatori che hanno partecipato allo spazio “A far la Radio comincia tu!”!

RidiRadioShow – la voce irriverente! Tutti i Giovedì dalle 21.00 alle 23.00 conduce Alessandro Nardis

