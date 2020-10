E’ successo in serata sulla Vallassina. Due vetture danneggiate seriamente dalle fiamme mentre erano nel parcheggio. Il sospetto del dolo spunta tra le prime ipotesi di questo episodio. Ma pompieri e carabinieri stanno cercando di capire meglio i contorni del rogo. In posto squadre dei vigili del fuoco di Erba e di Cantù per le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza.

