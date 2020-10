Ci ha lasciato improvvisamente un grande amico, Angelo Perlasca, non ci sono molte parole in momenti come questi, sei stata una persona che da anni ha fatto tutto il possibile per far diventare sempre un po’ più bella questa grande famiglia, dedicando il tuo tempo libero e la tua professionalità.

Non ti dimenticheremo mai Angelo.

Tutta l’associazione cuochi di como si stringe in un abbraccio e rivolge le più sentite condoglianze alla famiglia.

Le esequie avranno luogo domani alle ore 14.30 presso il cimitero di Nesso. CIAO ANGELO