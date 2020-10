Conversescion 13 ottobre – Claudio Tagliabue

Conversescion ad alto tasso rock con Claudio Tagliabue fondatore della band Dusk, menbro dei Like Looking for Gold e, tanto per non farsi mancare nulla, ora anche solista con lo pseudonimo di ClaT con cui ha firmato l’album “Directions”, 12 tracce nate durante un biennio di inattività dei Dusk e con l’ ep “March 2020” un istant album di 5 canzoni ispirate dal lockdown. Insomma, un musicista infaticabile che ha ancora tantissimo da dire,

Se non visualizzi il lettore multimediale clicca https://www.mixcloud.com/CiaoComoSpeciali/conversescion-1310-2020/