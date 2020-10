Casnati, tutti a casa con la didattica a distanza

Dopo la proposta arrivata ieri da Stefano Bonaccini, presidente della Conferenza delle Regioni, sul ritorno alla didattica a distanza per tutte le scuole secondarie di secondo grado d’Italia, da oggi, martedì 13 ottobre, tutti gli studenti del Centro Studi Casnati seguiranno le lezioni online, dopo aver interrotto quelle in presenza. «È stata una scelta di tutela e cautelativa nei confronti dei ragazzi e delle famiglie – ha dichiarato Davide Discacciati, uno dei due direttori della scuola – perché negli ultimi giorni il numero delle assenze e la preoccupazione dei genitori cominciavano a diventare molto importanti. Abbiamo 700 alunni divisi nei vari indirizzi, e già nei giorni scorsi avevamo fatto un’attivazione selettiva della didattica a distanza nelle classi, e oggi abbiamo deciso di estenderla a tutto l’istituto».

Il direttore ha poi sottolineato l’efficacia della DAD durante il lockdown e il grado di soddisfazione raccolto da parte di genitori e studenti in merito ad essa, motivo per cui é stato deciso di farla ripartire da oggi. «Ovviamente, questa non é e non può essere una soluzione definitiva né sostitutiva della scuola più propriamente detta, ma in questo momento di grande confusione e aumento dei contagi era assolutamente necessario. C’é un fenomeno di sovrapposizione tra Covid – 19 e malanni di stagione, le assenze aumentano, il tutto diventava molto complicato. I genitori hanno comunque apprezzato la scelta della scuola. La didattica a distanza sarà attivata in modo serio e preciso, con strumenti professionali, e durerà due settimane, il tempo di capire come andrà e come si evolverà la situazione generale dei contagi. Abbiamo chiesto alle famiglie di incoraggiare un comportamento virtuoso dei ragazzi anche al di fuori della scuola, nel loro tempo libero. L’obiettivo é quello di riportare tutti in classe il prima possibile».