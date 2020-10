Belgio e Bruxelles verso un nuovo lockdown

In Belgio la situazione sanitaria è piuttosto drammatica e il paese si avvia verso il lockdown. Ne ha parlato oggi, a CiaoComo di Mattina, Michela Pichereddu, comasca residente a Bruxelles, in collegamento Skype. «In questo momento il governo ha deciso di chiudere completamente i bar e ha emesso un coprifuoco per i ristoranti, che dovranno chiudere entro la mezzanotte. Si stanno prendendo, al momento, misure a livello locale, ma Bruxelles é particolarmente colpita e non si escludono altre chiusure per palestre, centri estetici e parrucchiere. Il numero dei contagi continua a salire in maniera esponenziale. Per il prossimo mese sarò in smart working totale».

A Bruxelles, sono 1500 le persone attualmente ricoverate per Covid – 19, di cui 200 nei reparti di terapia intensiva, mentre gli ospedali si stanno preparando alla prossima fase, che si preannuncia ancora più grave. «La situazione è confusa e incerta, la sensazione non é delle più positive. In Belgio la gente presta meno attenzione alle regole, forse perché non ha vissuto il lockdown di questa primavera, e il governo, appena insediato, sta cercando di rimediare e lavorare affinché la curva dei contagi scenda. La mascherina é obbligatoria al chiuso e all’aperto quando non possono essere rispettate le distanze sociali. Gli spazi aerei sono ancora aperti, per fortuna».