A Erba nasce il “Giardino delle Api”

A Erba è nato il “Giardino delle Api”: si tratta di un piccolo apprezzamento, di circa 40 metri quadri, ricavato nel terreno comunale adiacente l’asilo nido di via Bassi. L’intervento è stato realizzato dal Circolo Ambiente “Ilaria Alpi”, in occasione della “Festa delle Api” tenutasi a fine settembre. Gli ambientalisti hanno seminato il giardino con sementi di essenze e fiori melliferi, ovvero “amici delle api”, che sono cioè in grado di offrire molto polline e nettare a questi insetti impollinatori.

Commentano i responsabili del Circolo Ambiente: “Il “Giardino delle Api” è un piccolo intervento pratico, ma rappresenta anche un gesto fortemente simbolico, che vuole sensibilizzare la cittadinanza sul tema della tutela dell’ambiente e delle api. Oggi purtroppo ci dobbiamo ancora scontrare con la cementificazione e la perdita di biodiversità. Anche nel nostro territorio, che è tra i più urbanizzati al Mondo, sempre più terreno verde viene sottratto alla natura per favorire l’edificazione. Nel contempo su molti terreni agricoli vengono seminate monoculture, che sottraggono biodiversità; anche sui giardini urbani e nelle aiuole pubbliche spesso si preferisce il “prato all’inglese”, piuttosto che seminare essenze di piante e fiori autoctoni, che permetterebbero alle api di prosperare. Api che invece sono fondamentali per l’impollinazione del 90% dei prodotti agricoli, frutta e verdura in particolare, che arrivano sulle nostre tavole. Per tutti questi motivi nell’ambito della “Festa delle Api” di quest’anno abbiamo voluto creare questo giardino. Il nostro auspicio è che l’iniziativa possa essere adottata dalle scuole del territorio: siamo disponibili a proporre progetti didattici dedicati alla tutela dell’ambiente e alla scoperta del meraviglioso mondo delle api”.

In corrispondenza del terreno il Circolo Ambiente “Ilaria Alpi” ha posizionato un cartello indicativo, con la scritta “Giardino delle Api” e l’indicazione: “In questo giardino sono stati seminati essenze e fiori “amici delle Api”, in occasione della «Festa delle Api». Le Api sono insetti molto importanti per l’ambiente, grazie alla loro attività di impollinazione di fiori e piante. Rispetta le Api e rispetta la Natura.”