Un drammatico incidente sulla statale Regina a Griante questa sera dopo le 19. Una ragazza di 27 anni è in condizioni critiche – in serio pericolo di vita – dopo lo scontro tra la sua moto ed un’auto in località Maiolica. L’impatto è stato particolarmente violento e la giovane è stata soccorsa in codice rosso. Poi dalla centrale operativa del 118 è arrivato l’elisoccorso. Fermo il traffico sulla statale Regina in entrambe le direzioni di marcia per lunghi minuti. Le condizioni della ragazza gravissime. E’ stata portata all’ospedle del Circolo di Varese: tuttora in prognosi riservata e in pericolo di vita.

Nel pomeriggio, intanto, altro incidente attorno alle 17 a Mariano Comense, in via Padre Kolbe. Per cause non ancora del tutto chiarite, un ragazzo di 17 anni che stava viaggiando su un monopattino elettrico è andato a scontrarsi con una Fiat 500 davanti a lui: il giovane è stato trasportato in ospedale per accertamenti. Prognosi riservata anche se non in pericolo di vita