Da oggi nei multisala Cinelandia di Camerlata e Arosio e all’UCI Cinemas Montano Lucino arriva Il caso Pantani – L’omicidio di un campione un film destinato a diventare scomodo per la tematica affrontata: la morte del ciclista romagnolo avvenuta il 14 febbraio 2004.

Interpretato da Marco Palvetti, Brenno Placido e Fabrizio Rongione e con la partecipazione di Francesco Pannofino e Libero De Rienzo, il film presenta immagini di repertorio delle vittorie di Pantani intrecciando inchiesta e finzione. Come recita sin dai titoli di apertura, il film di Domenico Ciolfi traccia un intenso ritratto di un campione che è rimasto nel cuore di tanti italiani, ma, con l’eloquente sottotitolo “l’omicidio di un campione”, si assume, soprattutto, l’onere di investigare su uno dei misteri più intriganti e a tutt’oggi mai risolti del mondo dello sport rivelando particolari inediti sulla morte di Pantani.

Marco Pantani, soprannominato il Pirata, è stato l’ultimo, dopo eminenti predecessori come Fausto Coppi, Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault, Stephen Roche e Miguel Indurain, a vincere nello stesso anno il Giro d’Italia e il Tour de France. Ritenuto uno dei maggiori scalatori su due ruote di sempre, la sua carriera da professionista iniziata nel 1992 si concluse nel 2003. Nel 1999 ebbe un duro scossone quando per un valore troppo alto di ematocrito risultato dalle sue analisi del sangue fu squalificato dal Giro d’Italia e cadde in depressione iniziando ad abusare di psicofarmaci e cocaina. Fu trovato morto per overdose nel giorno di San Valentino del 2004. Intorno alla sua morte circolano ancora diverse ipotesi tanto da non poter ancora appurare se si è trattato di un suicidio involontario o di un omicidio.

Marco Pantani è stato ucciso due volte: a Madonna di Campiglio, vittima di una provetta manipolata e dalla criminalità organizzata e a Rimini, cinque anni dopo, dove verrà trovato solo, disteso a terra, a petto nudo, il giorno di San Valentino. Questo è il racconto del film di Ciolfi, il campione nelle tre fasi della sua breve vita: tre anime, tre interpreti, un solo uomo. Il caso Pantani è la storia di un atleta che è diventato un mito. Un mito che è stato distrutto. Una vittima che non ha ancora avuto giustizia. Una storia che merita di essere raccontata.