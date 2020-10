El Merendero, puntata tre – Osterie fuori porta

Puntata numero tre di El Merendero, il contenitore del venerdì in onda dalle 16.30 alle 17.30 su CiaoComo Radio. Alla conduzione sempre Alessia e Roberta, quest’anno supportate, in modalità “occasionale” da William, a ricomporre la favolosa squadra di “Bellealbar” e “Privé, la sponda calda del lago di Como”.

Tante le novità proposte dal magnifico trio, tra rubriche sfiziose, nuovi jingle e tanti meravigliosi personaggi. In questa puntata, orfana dell’astrologa Gisela e della favolosa Willgella Lawson, si parla della prima osteria a tempo, nata a Bologna, dove meno ci si ferma e meno si paga: un’ora di permanenza al locale “Vâgh íñ Ufézzí” di Antonella De Sanctis e di Mirco Carati costa 18 euro a persona, dall’antipasto al dolce, passando per le sfiziose crescentine, mentre per due ore si pagheranno 26 euro.

Insieme alla ricetta della settimana, una gustosissima zuppa di cipolle gratinata, il consiglio strano per il weekend é quello di adottare uno dei pappagalli bestemmiatori che hanno messo in imbarazzo visitatori e dipendenti dello zoo di Lincolshire, in Inghilterra. Pare, infatti, che i volatili abbiano imparato queste espressioni scurrili durante il periodo di quarantena e di chiusura della zoo e, quando il parco ha riaperto, abbiano iniziato adeliziare i visitatori con il loro repertorio, a dir poco colorito, costringendo la direzione del parco ad allontanare i pappagalli. A chiudere la puntata tre, come sempre, il blocco dedicato alle lingue straniere e alle frasi irrinunciabili da imparare nel caso in cui si decida di fare un viaggio in terre lontane e la presenza “virtuale” di Marco Roma, vero “eroe” metropolitano che ogni giorno regala un vocale cantato al numero di whatsapp della diretta, ogni volta affrontando temi attualissimi, carichi di amore e speranza.

L’appuntamento, dunque, è fissato per il venerdì, alle 0re 16.30, sempre su CiaoComo Radio. Per proporre argomenti o interagire con la diretta, scrivere sulla pagina Facebook di El Merendero o scrivere un messaggio o un vocale, anticipato dalla frase: “Per El Merendero”, al numero di Whatsapp della diretta 3484415730.