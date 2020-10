Fermare le scuole superiori ed utilizzare la didattica a distanza per evitare l’aumento dei contagi da Covid. La proposta è stata fatta stasera dal presidente della Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini, dopo un confronto con gli altri presidenti delle Regioni subito prima della cabina di regia a Palazzo Chigi sul nuovo Dpcm che contiene le misure anti Covid. La proposta, pensata per «alleggerire» il sistema dei trasporti, sarà esaminata dal governo nei prossimi giorni. A differenza dei fratelli più piccoli, che in genere si muovono a piedi o in macchina accompagnati dai genitori, i ragazzi delle superiori sono quelli che gravitano maggiormente su bus, metro e treni. Per il momento, però, nessuna decisione: il governo ha soltanto preso atto del progetto rinviando la valutazione in questi giorni.

Foto 3 di 3





La ministra Azzolina ancora oggi ha ribadito che i contagi fra gli studenti originano molto più spesso da contesti esterni alla scuola che dalle scuole stesse, che anzi garantiscono il massimo della sicurezza a alunni e insegnanti. Ma la proposta di richiudere le scuole superiori è in campo. E la partita fra regioni e governo aperta anche se per ora nessuna certezza di attuazione. Una idea che riguarda da vicino anche migliaia di studenti comaschi, molti dei quali alle prese già con didattica a distanza per la positività di alcuni compagni

Leggi anche la situazione Due settimane di scuola e quasi 400 studenti in quarantena nel comasco: tutti i dati