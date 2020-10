Davide Marranchelli e Teatro Off, riparte la stagione a Capiago

Dopo il forzato stop causato dall’emergenza sanitaria, che ne aveva sospesi gli spettacoli, ripartirà sabato 17 ottobre la stagione teatrale Off del Teatro Auditorium San Giovanni Bosco di Capiago, sotto la direzione artistica dell’attore, autore e regista Davide Marranchelli. «Siamo davvero contenti di poter tornare finalmente a teatro. Questo è il terzo anno in cui proponiamo la rassegna, nata dal desiderio di un gruppo di volontari amanti del teatro di valorizzare e utilizzare in modo più costante il bellissimo Auditorium di Capiago. L’obiettivo è quello di dare vita ad una comunità teatrale, e siamo già riusciti a portare alcuni artisti molto interessanti e importanti. Ci stiamo mettendo tutto il nostro entusiasmo, e sono contento di vedere molte persone interessarsi alla nostra piccola realtà».

Sarà proprio lo spettacolo Così lontano, così Ticino, una produzione Mumble Teatro, con il testo, la regia e la partecipazione di Davide Marranchelli, affiancato da Stefano Panzeri ad inaugurare la nuova stagione, sabato 17 ottobre alle ore 21. «Dopo il debutto di un paio di anni fa a Cantù – ha raccontato Davide – lo spettacolo è stato un po’ in giro per l’Italia, quindi questa è la prima volta che lo portiamo a Como. “Così lontano, così Ticino” è il racconto di una follia che diventa realtà, un gioco teatrale collocabile in ogni parte del mondo, che eviscera, esasperandolo, il rapporto controverso che hanno gli espatriati con il paese che li ospita, qualunque esso sia: la frustrazione e l’ammirazione dell’emigrante verso un paese che gli dà da mangiare e lo detesta allo stesso tempo. In questo caso è la Svizzera, e i 60000 italiani che ogni giorno varcano il confine come frontalieri dalle ricche province del nord Italia, a cui vanno sommati i 500000 residenti stabilmente oltreconfine».

Lo spettacolo prende spunto dal fenomeno dei Versteckte Kinder, bambini nascosti, proseguito con numeri diversi fino agli anni Novanta. Trentamila erano, infatti, a metà degli anni Settanta, i bambini italiani clandestini in Svizzera, sepolti vivi, per anni, nei loro bugigattoli alle periferie delle città industriali. Coi genitori che, terrorizzati dalle denunce dei vicini, raccomandavano loro: non fare rumore, non ridere, non giocare, non piangere. Bambini costretti a seguire in Svizzera i genitori lavoratori stagionali, ma per legge clandestini, impossibilitati al ricongiungimento famigliare.