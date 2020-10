Conversescion 12 ottobre – Giovanna Di Matteo

Oggi a Conversescion si parla di cibo e sprechi alimentari con la nostra giovane amica Giovanna Di Matteo. L’app TO GOOD TO GO è, senza dubbio, la preferita per acquisti alimentari in surplus di negozi e ristoranti, si può sceglire da chi comprare e quanto spendere, il contenuto della Magic Box, invece, è una sorpresa. Lanciata in Italia un anno fa l’app oggi ha raggiunto il ragguardevole numero di 1 milione di Magic Box vendute, con noi Caterina Terraneo responsabile per la Lombardia di To GOOD TO GO. Antonio Iannone è un giornalista e si occupa di innovazione nel campo del food, con lui parliamo di come la tecnologia può aiutarci in consumi consapevoli. Infine abbiamo il piacere di avere con noi chef Homan Soltani del ristorante Cardamomo Persian Palace di Lecco, vincitore del campionato televisivo Cuochi del Mondo su La8 condotto da Bruno Barbieri con in giuria Cristiano Tomei e Gennaro Esposito

Se non visualizzi il lettore multimediale clicca https://www.mixcloud.com/CiaoComoSpeciali/conversescion-12102020/