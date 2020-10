Alla fine di un appassionante campionato del mondo davanti ai fornelli il vincitore è…chef Hooman Soltani del ristorante Cardamomo Persian Palace di Lecco e Como e Lecco. Nella sfida televisiva “Cuochi d’Italia” su La8, condotta da Bruno Barbieri e con i giudici Gennaro Esposito e Cristiano Tomei, nella sua 3° edizione “Cuochi del Mondo”, Iran batte Equador 35 a 33 con i piatti di chef Hooman che hanno ricevuto diversi 10 dai giudici stellati.

Nella prima manche della finale il piatto iraniano è stato il Mazeh, una preparazione tradizionale a base di verdure, salse e yogurt, il piatto forte è stato l’Abgusht, uno stufato di carne d’agnello arricchito di spezie e legumi. Con i 10mila euro in gettoni d’oro del premio Hooman ha promesso di portare i suoi dipendenti in vacanza.

Foto 2 di 2



Oggi lo chef iraniano è intervenuto a Conversescion su Ciaocomo Radio. Asacolta qui l’intervista

link alternativo https://www.mixcloud.com/lorenzo-canali/chef-hooman-soltani-vincitore-di-cuochi-del-mondo/

Discendente di un’importante dinastia persiana, Hooman Soltani è in Italia da 15 anni e si è laureato in design industriale al Politecnico. Ha deciso di restare in Italia dove ha aperto tre ristoranti persiani, il Cardamomo Persian Palace in piazza XX Settembre a Lecco, inaugurato lo scorso anno, è un autentico palazzo persiano dove si respira l’atmosfera mediorientale, il locale originale è, invece, all’Isolago di Lecco ed è un ristorantino smart dove consumare anche pasti veloci, a Como in via Vittani c’è Cardamomo Palace che si presenta come sala da tè, ma dove si può anche cenare.