Carlo Balzaretti suona per Buster Keaton

Che bello rkivedere i vecchi film muti e che musiche accompagnavano le immagini. Venerdì 16 ottobre il pianista Carlo Balzaretti sonorizzerà dal vivo, improvvisando, la proiezione del film con Buster Keaton SPITE MARRIAGE (MATRIMONIO PER DISPETTO) del 1929. Una serata particolare all’Associazione Giosuè Carducci di Viale Cavallotti, 7 a Como.

Carlo Balzaretti, personalità musicale poliedrica, ha iniziato in giovanissima età l’attività concertistica, tenendo numerosissimi recital pianistici e cameristici, prendendo parte a trasmissioni televisive per la Rai e svolgendo un significativo ruolo nell’ambito dell’istruzione e della diffusione della musica classica in Italia.

Ha iniziato gli studi musicali all’età di quattro anni con Franca Balzaretti, diplomandosi in pianoforte e composizione, presso il Conservatorio “G. Verdi” di Milano affiancando studi musicologici, umanistici e di direzione d’orchestra.

Vincitore di primi premi assoluti in diversi concorsi nazionali (Osimo e Bologna) ed internazionali, tra i quali il “Maria Canals” di Barcellona in cui è risultato primo vincitore assoluto nel 1982, nel 1986 è stato scelto a rappresentare l’Italia, quale unico concorrente italiano, al Concorso “EurovisionJoungMusicians” di Copenhagen. Ha egualmente rappresentato l’Italia, alle rassegne “Concerti per l’Europa” del 1989 e del 1990 organizzate dalla CEE e trasmesse via satellite dalla RAI.

Ha suonato in buona parte d’Europa, in Asia e negli USA, partecipando a numerosi Festival internazionali. L’autorevole “Washington Post”, al suo debutto al Kennedy Center di Washington nel 1993 ha così riportato:”...Carlo Balzaretti ha dato prova di essere un eccellente solista nel Concerto per pianoforte e orchestra Kv.491 di W.A.Mozart. Ha sedotto il pubblico con una solida tecnica mozartiana ed una intelligente concezione della composizione”.

Attivo anche come compositore, i suoi brani sono stati interpretati da musicisti di fama internazionale quali il Soprano ChuTai-Li, il clarinettista Gervase de Peyer; il celebre pianista CyprienKatsaris che ha eseguito nelle principali città giapponesi e in Italia “11 marzo 2011” brano di Balzaretti, dedicato alle vittime dello tsunami.

È stato Direttore del Conservatorio di Brescia dal 2007. Ha ricoperto la medesima carica presso il Conservatorio di Como dal 2014 al 2020.

Venerdì 16 ottobre 2020 – ore 20.30

BUSTER KEATON – SPITE MARRIAGE (MATRIMONIO PER DISPETTO)

Proiezione del film con sonorizzazione estemporanea del pianista

CARLO BALZARETTI

ASSOCIAZIONE GIOSUE CARDUCCI,

Viale Cavallotti, 7 Como – Tel. 031.267365

www.associazionecarducci.it – asscarducci@libero.it

Ingresso:

10 Euro

5 Euro per i soci dell’Associazione “G. Carducci”.

E’ richiesta la prenotazione, telefonando o scrivendo all’indirizzo dell’Associazione.