Episodio stamane ore 9,30 in via Ordinaria. L’uomo (69 anni) si è sentito male ed è poi deceduto. L’allarme è stato lanciato poco dopo le 9.30 dalla moglie di 64 anni che era con lui durante l’escursione. I due erano alla ricerca di castagne o funghi nei boschi della zona. Il pensionato è finito in una scarpata dopo il malore. E li lo hanno recuperato personale del 118 ed i pompieri di Appiano Gentile.