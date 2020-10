Un solo punto anche se con una bella prova. La Riozzese Como (calcio serie B donne) chiude la sua sfida di oggi a Roma con la capolista Lazio women con un pareggio importante e qualche rammarico. In vantaggio con Pellegrinelli (13esimo del primo tempo), la squadra di Wergifker ha ben tenuto il campo prima di essere raggiunta dalle padrone di casa. La nostra diretta del secondo tempo da Roma

https://www.facebook.com/ciaocomo/videos/1273051666368403

In classifica invariate le distanze tra le due formazioni: un punto in meno per la Riozzese del presidente Verga che, però, ha dimostrato di essere assolutamente all’altezza della pur blasonata avversaria. Questo il primo tempo

Bella soddisfazione anche per la formazione prinavera lariana: un netto 2-0 sul campo del Chievo Verona.