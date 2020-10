Per tutto il mese di Ottobre al Museo della Seta di Como è allestita la mostra MADE IN ITALY Ricominciamo da qui, un collettivo di grandi fotografi italiani, e non solo, per celebrare la Moda Italiana nella fotografia. Dichiara Maria Cristina Brandini, curatrice della mostra: “Ho fortemente voluto questa mostra “reale”, dove quest’ultimo termine assume un significato molto profondo e importante dopo mesi e mesi di doloroso e preoccupante lockdown. Ho ritenuto necessario ripartire e ho pensato molto a come ripartire. Il mondo dell’Arte e della Cultura, per motivi legittimi ma anche un po’ ingiustificati, viene ritenuto, in questo preciso momento storico, un po’ superfluo e sicuramente non fondamentale visti i gravissimi problemi sanitari ed economici che attanagliano il Paese, anzi tutto il mondo, messo in ginocchio da un microscopico virus. Non voglio soffermarmi sull’argomento Covid-19. Coraggiosamente è necessario procedere e pensare, senza dimenticare, ad un futuro migliore. Le difficoltà si subiscono, si accettano, si affrontano e si superano con determinazione, forza e grande volontà.”

Curatrice affermata, durante il lockdown Maria Cristina Brandini, ha continuato i suoi percorsi espositivi organizzando mostre fotografiche digitali sulla pagina facebook L’ONDA NUOVA riscuotendo grande successo. Oggi presenta una Mostra Collettiva partendo dalla Moda italiana: settore importante e fondamentale per l’economia del Paese, al quale la Brandini vuole dedicare un segnale di ripresa.

Tra i grandi nomi presenti: Giovanni Gastel, fotografo di fama mondiale, Stefano Babic, Alessio Cocchi, Fabrizio Mazzoni, Efrem Raimondi e Andrea Varani. In esposizione anche alcune fotografie di Laura Morino, ex top model e pr milanese, scattate da Giovanni Gastel e Alessandro Vasapolli. La mostra è stata resa possibile anche grazie al prezioso contributo di Giovanna Baglio e Paolo Aquilini, Presidente e Direttore del Museo della Seta di Como che, prossimo al festeggiamo di 30 anni di attività, ha messo a disposizione i propri spazi. “Aprirsi agli altri è sempre una grande opportunità, i Musei non sono più luoghi di statica cultura frontale ma istituzioni in cui la cultura si alimenta anche attraverso le collaborazioni ed il confronto: le mostre a loro volta oggi hanno il compito di intrecciare il sapere e di trasmettere emozioni” ha dichiarato il presidente Baglio.

In esposizione anche un set di manichini vestiti con kimoni e preziosi tagli di sete by Seteria CLERICI-TESSUTO, allestito da Flavia Proserpio, docente del glorioso Setificio, insieme ad un gruppo di sue allieve. E ancora due capi d’archivio realizzati dalla Signora della Moda Raffella Curiel.

Ingresso al Museo 10 euro

Orari da martedì a domenica dalle ore 15.00 alle ore 19.0

Museo didattico della Seta, via Castelnuovo 9 – Como