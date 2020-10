Due donne cercano di ricostruire le loro vite dopo la guerra nel film “La ragazza d’autunno”, premiato al Festival di Cannes e al Torino Film Festival, è il secondo lungometraggio del giovane regista Kantemir Balagov ed è un doloroso dramma esistenziale che in originale si intitola “Dylda” ovvero “spilungona”, riferito alla protagonista, ma significa anche “goffaggine” ed è l’elemento costante di tutto il film che pervade ogni personaggio e ogni azione con sottile ironia. Lo Spazio Gloria propone “La ragazza d’autunno” per i Lunedì del Cinema il 12 ottobre alle 21.

Leningrado,1945. Ija è una giovane ragazza che tenta di sopravvivere alle ristrettezze dell’immediato dopoguerra lavorando come infermiera e cerca di prendersi cura di Paška, il figlio della sua amica Maša partita volontaria per il fronte. Gli orrori patiti in guerra le hanno lasciato dei traumi che si manifestano in improvvise e incontrollabili crisi epilettiche. Una sera, giocando con il piccolo Paška sul pavimento, è colta da una crisi e cade su Paška non riuscendo più a muoversi, soffocandolo involontariamente. Poco tempo dopo Maša torna dal fronte e Ija le comunica la morte del figlio per malattia. Maša deve quindi affrontare la perdita del figlio oltre ai traumi del fronte (dove era sopravvissuta anche prostituendosi) e decide di avere un altro figlio. Una sera lei e Ija conoscono due ragazzi e Maša si apparta con uno dei due, Saša, con cui ha un rapporto sessuale nella segreta speranza di rimanere incinta di nuovo. La speranza di Maša però ha vita breve, perché a un controllo in ospedale le viene diagnosticata l’infertilità a causa di un ferita di guerra all’addome. Maša quindi, sfruttando l’ascendente che ha su Ija che è soggiogata dalla sua personalità e invaghita di lei, convince Ija ad avere un figlio al posto suo con Nikolaj, un medico di loro conoscenza. Ija però non rimane incinta e Maša vede sfumare il progetto di sistemarsi con Saša che, invaghito di lei, le aveva proposto di sposarlo nonostante l’opposizione della ricca famiglia di lui che vede in Maša un capriccio momentaneo. Alle due donne non rimane che il sostegno l’una dell’altra per continuare a sopravvivere.

Spazio Gloria via Varesina – Como

12 ottobre ore 21 LA RAGAZZA D’AUTUNNO di Kantemir Balagov Interpreti: Viktoria Miroshnichenko, Vasilisa Perelygina, Andrey Bykov, Igor Shirokov RUSSIA 2019

Spazio Gloria via Varesina 72 – Como

Info: www.spaziogloria.com