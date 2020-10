Emergenza Coronavirus, Villa San Benedetto Menni é Covid free

Da oltre due mesi Villa San Benedetto Menni è COVID FREE nonostante la ripresa della

diffusione del virus in molte altre strutture socio-sanitarie. La grande attenzione alla prevenzione e alla formazione ha permesso il raggiungimento di questo risultato.

La struttura si é attivata per garantire la copertura vaccinale antinfluenzale sia agli ospiti che agli operatori, cosi come prosegue l’esecuzione dei tamponi e dei test sierologici per tutti coloro che vengono ricoverati e l’utilizzo costante e attento dei DPI. Le famiglie continuano a poter incontrare i propri cari, seppur il clima autunnale abbia imposto una riorganizzazione delle visite con nuove modalità di incontro volte a garantire almeno una visita settimanale per ospite all’interno della struttura ma in aree dedicate al di fuori dei reparti di degenza, a tutela della salute di tutti. Certamente l’adesione a tutti i protocolli di prevenzione è uno sforzo importante che viene richiesto alle famiglie ma è indispensabile perché la condizioni di COVID-FREE possa esser mantenuta il più a lungo possibile.

Il protrarsi della diffusione dell’epidemia in tutto il Paese ha fatto sì che non si potesse organizzare la cerimonia di commemorazione dei defunti in presenza di ospiti, familiari, collaboratori e volontari desiderosi di unirsi in preghiera per porgere un saluto a coloro chehanno perso la vita nel momento dell’emergenza sanitaria. Si é ritenuto, però, di non poter rimandare questo momento di commiato, che sarà organizzato in collaborazione con Radio Maria. Martedi 12 ottobre alle ore 16.40 ci sarà dunque una cerimonia, trasmessa dal giardino di Villa San Benedetto Menni, a cui poter partecipare “a distanza”.

La struttura ha rinnovato la disponibilità al sostegno emotivo dei collaboratori, da parte del Dipartimento di Neuroscienze. In questa nuova fase di allerta, infatti, la preziosa collaborazione del personale è sempre il punto fisso a cui far riferimento ed é necessario preservare, per quanto possibile, l’equilibrio psicofisico dei collaboratori.