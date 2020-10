Emergenza Coronavirus, riaperti al Sant’Anna 10 posti letto

Stante il pressoché costante aumento dei contagi e considerato il numero dei pazienti Covid positivi attualmente ricoverati all’ospedale Sant’Anna, la direzione di Asst Lariana, insieme all’Unità di crisi e al gruppo Coordinamento Covid, ha deciso di organizzare la riapertura di 10 posti letto nell’area Chirurgica 3. Questo ulteriore reparto all’ospedale Sant’Anna per i pazienti Covid positivi è stato attivato nella giornata di venerdì 9 ottobre. Al momento i pazienti Covid positivi ricoverati sono 14 nel reparto di Malattie Infettive e 6 nel reparto di Mariano Comense, degenza quest’ultima destinata al ricovero di pazienti Covid positivi asintomatici o pauci sintomatici, in condizioni di stabilità clinica o che necessitano di completare la quarantena fino alla negativizzazione.

La decisione di attivare questi ulteriori 10 posti letto è legata, tra l’altro, al fatto che Asst Lariana sia stata individuata da Regione Lombardia già lo scorso giugno (Dgr XI/3264 del 16/06/2020, ndr), come centro di riferimento per il territorio comasco, in quanto dotata delle unità operative di Malattie Infettive, Pneumologia e Terapia intensiva. «Al momento non siamo in una situazione di allarme e abbiamo quindi la possibilità di organizzarci per tempo – ha osservato il direttore generale di Asst Lariana, Fabio Banfi – La cautela è però d’obbligo considerato che siamo in presenza di un virus che continua a circolare in tutto il mondo».