Vince meritatamente il Lecco con una prestazione maiuscola al Sinigaglia il derby del lago. Tre reti e tre punti per i ragazzi di mister D’Agostino mentre per gli azzurri comaschi una prova da dimenticare al più presto. Como che non trova spunti e che non riesce a coprire la propria difesa spesso presa in velocità dagli ospiti. Il centrocampo non fa filtro e gli ospiti quando affondano gli attacchi hanno gioco facile ad arrivare al tiro.Nulla da salvare in questa domenica per gli azzurri, ora è necessario ripartire con piglio diverso fin dal prossimo incontro.

31′ dentro anche Magrini per dare una scossa….esce Dkidak

30′ ancora Gabrielloni al tiro ma Oliveira respinge

26’ammonito Marotta….altra sostituzione nel Lecco dentro D’Anna esce Mangni

23′ pericoloso il Lecco con Mangni a tu per tu con Facchin che riesce a salvare di piede

22′ grande occasione per Gabrielloni, bravissimo a stoppare di petto in area e andare al tiro col destro….palla sulla traversa

12′ cambi nel Como: dentro Ferrari e H’Maidat per Bovolon e Arrigoni

8′ Bellemo dal limite ha la palla buona ma spedisce a lato

https://www.facebook.com/ciaocomo/videos/775544803013407

7′ TERZA RETE DEL LECCO…..CAPOGNA DI TESTA infila Facchin…..Como allo sbando

6′ angolo per il Como, stacca Crescenzi….alta

5′ ritmo lentissimo…..serve velocità ai lariani

Subito in campo Cicconi in questa ripresa al posto di Terrani mentre il Lecco inserisce Giudici e Purru al posto di Iocolano e Cauz

SECONDO TEMPO

si chiude tra i fischi il primo tempo del derby con gli ospiti in vantaggio 2 a 0. Lecco in grande forma, riesce a difendersi con ordine e con quattro tocchi si porta in avanti con pericolosità. Como che non riesce a trovare il bandolo del gioco e continua con un lungo fraseggio orizzontale a cercare di portare insidie, senza riuscirci, alla porta difesa da Oliveira. Sicuramente ci vorrà un piglio diverso nella ripresa per cercare di recuperare.

40′ ancora Capogna a rendersi pericoloso con una sgroppata sulla sinistra, cross che attraversa l’area lariana senza che nessuno del Lecco riesca a toccarla

https://www.facebook.com/ciaocomo/videos/2179257762216131

29′ GOL LECCO…RADDOPPIA CAPOGNA ….raccoglie un bel cross dalla destra e gira in rete….azione nata da un errore a centrocampo del Como

https://www.facebook.com/ciaocomo/videos/801670587318838

23′ GOL LECCO…..MANGNI di testa su cross dalla destra

18′ grande azione in contropiede del Como con Gabrielloni che pennella per Iovine, missile dal limite….ribattuto

15′ sempre 0 a 0 buon avvio del Como che gioca in velocità, Lecco pericoloso con un colpo di testa

La formazione del Como: Facchin, Toninelli, Bovolon, Iovine, Crescenzi, Bellemo Arrigoni, Gatto, Dkidak, Gabrielloni, Terrani.