Non solo gli incidenti di ieri pomeriggio sulle strade del comasco, uno in particolare costato la vita ad un 37enne di Fino Mornasco. Altro grave schianto ieri sera prima delle 23 a Lomazzo in via Giovio. Una vettura è finita fuori strada da quanto è stato possibile ricostruire finendo contro un muro. Nel violento impatto due giovani feriti in modo serio, uno in pericolo di vita. Si tratta di ragazzi probabilmente minorenni, uno ricoverato all’ospedale di Circolo di Varese (in codice rosso e pericolo di vita) ed uno a Cantù in prognosi riservata.

Da capire – ancora nessuna conferma a riguardo – se erano soli a bordo dell’auto oppure no vista la loro giovane età. Si attendono ulteriori verifiche da parte delle forze dell’ordine (carabinieri di Cantù) intervenuti sul posto a rilevare l’accaduto. Lo schianto, come detto, attorno alle 23.