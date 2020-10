Un uomo di 37 anni è morto questo pomeriggio dopo le 15,30 in seguito alle gravi ferite rimediate in un incidente avvenuto in via Cernobbio a Como. Il centauro (di Fino Mornasco, Michele Marchese dalle informazioni) è andato a sbattere contro un’auto che era appena uscita da una via laterale, cause ancora da accertare con precisione da parte della polizia locale. Il motociclista è caduto rovinosamente andando a finire contro un semaforo. Non ha avuto scampo per le gravi ferite riportate nella caduta. Condizioni subito molto serie. Inutile ogni tentativo di intervento da parte del personale 118.

Ed a Cantù, quasi in contemporanea, altro serio incidente stradale. Una colonna di auto ferma in via per Alzate ed un ciclista 50enne che, per motivi tutti da accertare, finisce contro il retro dell’ultimo veicolo della fila. Urto violento. lo sfortunato si è procurato un trauma facciale molto grave e serio: è stato portato in elisoccorso all’ospedale Niguarda di Milano dove è in prognosi riservata. Rilievi ed accertamenti polizi locale Cantù.