Dirette da Stefano de Luca, con il team di insegnanti –Lidia Bastarreachea, Arianna Bracciali, Stefano Bresciani, Alberto Cannizzaro, Francesca Cervellino, Marco Continanza, Andy Ferrari, Rossella Liberti, Francesca Lipari, Davide Marranchelli, Maria Pia Mazza, Cristina Quadrio, Letizia Torelli, Sara Zanobbio – che da anni è motore e cuore delle Scuole del Teatro, le Scuole propongono anche quest’anno un’ampia offerta formativa, sempre molto articolata e adatta a target generazionali diversi, punto di incontro di ragazzi e persone adulte, che si dedicano all’apprendimento di alcune importanti arti performative, nel luogo da sempre deputato ad ospitarle.

Lunedì 12 ottobre 2020, ripartono i corsi di danza moderna/contemporanea, di danza classica, il teatro per ragazzi, il teatro per adulti, le mattine a teatro con la ginnastica del benessere ed il risveglio del corpo, il Coro di Voci Bianche, il corso ad Alta Voce, in un ventaglio di proposte, che negli anni si è consolidato e si è rinnovato, con la creatività, la professionalità, la dedizione dei docenti e di tutti coloro che sono parte attiva nell’organizzazione.

Al rinnovato entusiasmo di fedeli allievi, che anche in quest’autunno hanno confermato la loro iscrizione, si affianca la curiosità di nuovi studenti, che si avvicineranno per la prima volta alle diverse discipline.

“Rivederci. Ritrovarci. Ricominciare.” afferma Stefano de Luca, Direttore delle Scuole

“-Mi siete mancati così tanto! Non vedo l’ora di riascoltare le vostre voci nelle mie sale, di vedere le vostre immagini riflesse negli specchi, di sentire i vostri passi sui miei pavimenti. Sono così felice di ritrovarvi, grazie! Perché io, senza di voi, non esisto! –

Ho immaginato, nella visone di un metateatro creatura parlante, che potrebbe esprimersi così il nostro Sociale, se avesse il dono della parola.

Durante gli ultimi mesi, mentre eravamo confinati nelle nostre case, e ripensavamo agli spazi delle nostre città, ci siamo accorti che ogni luogo, per quanto meraviglioso, perde completamente di senso e di valore se non è abitato, vissuto e condiviso con gli altri.

E questo è ancor più vero se pensiamo al Teatro, il luogo dell’incontro, della vicinanza, del contatto, della presenza. Ci sono mancate le vostre voci, le presenze: dei più piccoli, dei ragazzi e delle ragazze, così come ci sono mancate le voci di chi ha scelto di sperimentarsi attraverso i nostri corsi in età adulta. Dunque, con emozione e ancora maggior consapevolezza, riapriamo le sale prove del nostro amato Teatro, nel rispetto di tutte le misure necessarie a garantire la sicurezza, per ritrovarci con vecchi e nuovi amici. E per ricominciare a giocare insieme il gioco meraviglioso e insostituibile del teatro.”

A breve verranno annunciate altre iniziative, a partire da cosa avverrà per Gianni Rodari, il 23 ottobre, a ricordarne i 100 anni dalla nascita (23 ottobre 1920 – 14 aprile 1980), ad altre incursioni in importanti manifestazioni cittadine, a seminari di approfondimento, interdisciplinari, che potranno essere fruiti anche singolarmente, non necessariamente legati a corsi o workshop.

Anche quest’anno le novità non mancano e confermano la percezione e la fiducia che le famiglie del territorio ripongono nell’istituzione.

Per ogni corso e attività è stato studiato e verrà messo in pratica un rigido protocollo, con misure per la prevenzione e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Per informazioni: mbellotti@teatrosocialecomo.it