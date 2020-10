Serve una grande prova, ma le ragazze sono pronte a farla. Carica e tanta grinta. Una motivatissima Riozzese Como è partita oggi per Roma dove domani affronta la capolista Lazio Women (ore 15, diretta radio e Facebook su CiaoComo) per il campionato di serie B di calcio femminile. Ed è grande sfida per Rizzon e compagne: la prima (la Lazio) contro la secondo (la Riozzese Como), ma con le lariane intenzionate a cercare il sorpasso proprio in terra romana. Ci sono tutte le potenzialità per una grande prova. Pablo Wergifker (foto sotto da noi in studio) carica le sue ragazze, stessa cosa ha già fattoin settimana un determinato presidente Verga. Che, da parte sua, continua a ritenere la suq squadra pronta per una stagione da protagonista e con un obiettivo ben preciso: la serie A.

Questa la situazione della classifica (serier B calcio donne) dopo tre gjornate