L’Associazione Borgovico Street e l’Associazione Carducci a conclusione dell’estemporanea di pittura che si è svolta sabato 12 settembre in occasione della chiusura serale al traffico della via Borgo Vico vecchia, hanno premiato nei giorni scorsi le opere che la giuria, presieduta da Sergio Gaddi, ha selezionato.

Non è stato facile determinare le opere da premiare vista la qualità dei dipinti in concorso, “Quando ci siamo trovati in amicizia per decretare i vincitori eravamo d’accordo sul fatto di premiare non solo le opere che avessero una qualità artistica di composizione e tecnica perfette da estemporanea -il fulcro del concorso- ma anche chi esprimesse lo spirito di una manifestazione che evidenzia la possibilità di vivere una zona storica della città pedonalizzandola in alcuni momenti dell’anno per dare l’idea di Borgo, luogo in cui ci si possa incontrare a prescindere dal flusso delle auto e dove si possa condividere anche momenti di Arte, quindi quelle opere che dessero l’idea di spirito di Borgo” dice Ester Maria Negretti presidente dell’associazione Borgovico Street e artista a sua volta. La giuria era composta, oltre che da Gaddi e Ester Negretti, dai pittori e docenti, Germano Bordoli e Stefano Venturini.

I pittori premiati sono stati

Renato Molteni scelto per la particolarità descrittiva, un quadro che incuriosisce e che invita lo sguardo ad andare oltre



Angelo Ariti per la forza prospettica decisa e di carattere che ha ben rappresentato il luogo.



Mario Tettamanti l’opera è stata premiata per la forza tecnica e l’eccellenza con cui la luce fa parlare la pietra.



Donato Ciceri l’opera è stata scelta per l’immediatezza della percezione del Borgo Vico. Rappresenta chiaramente la vita di chi ci vive.



Menzione speciali ad Annalisa Colombo per la rabbia cromatica e per Bartolomeo Spanò, opera dal rigore razionalista la quale è stata scelta da uno sponsor oltre alla premiazione.

Il Presidente dell’Associazione Carducci Manlio Siani ha concluso la serata delle premiazioni evidenziando che per produrre opere del genere in poche ore bisogna proprio essere bravi! “Borgovico era una fucina con artisti, artigiani ed era attraente, simpatico, girovagare anche in maniera anonima per quella piccola strada, mettere la testa dentro la bottega di un artista e fare quattro chiacchiere.” La speranza è che Borgovico ritrovi quella vitalità del passato.