Ecco qui i fotogrammi che ci ha spedito il nostro amico Federico Arnaboldi che ringraziamo per la cortesia. Un cervo che, evidentemente sceso troppo dalle montagne sovrastanti, si è ritrovati ieri sera dopo la mezzanotte in via Canturina a Camerlata. Federico ha avurto la prontezza di riuscire ad immortalare questi attimi mentre l’animale cercava di allontanarsi dalla zona. Poi si è dileguato, certo anche infastidito dai fari delle auto e dai rumori del traffico.

