Aveva detto di essere in crescita, ecco la conferma. Sul circuito di Bercellona, terzo round del trofeo Lamborghini super Europa, il pilota comasco-ticinese Kevin Gilardoni piazza la zampata vincente e, in coppia con Dorian Boccolacci, vince la sua prima gara nella serie. Gara di cuore e d’astuzia, Gilardoni ha portato la vettura dell’Oregon Team al successo anche se, di fatto, dietro a Patrick Kujala, a sua volta penalizzato di tre secondo per un contatto con Boccolacci. E così il pilota comasco ha amministrato la prova ed ha chiuso con meno di due secondi di distacco, cosa che gli ha permesso di salire sul gradino più alto del podio.

