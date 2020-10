Marco Banchini lancia il suo Como in vista del derby di domani (ore 17,30, aggiornamenti in diretta Facebook dallo stadio) contro il Lecco. Sfida di alta quota tra le due storiche rivali. Il tecnico azzurro, che in settimana ha conosciuto i cinque nuovi arrivi, la presenta così dai microfoni di Como Tv.

https://comotv.com/watch?v=vd02263700

I TIFOSI PRESENTI, 400 BIGLIETTI PER LA TRIBUNA AI VECCHI ABBONATI

I settori saranno la Tribuna Laterale, la Tribuna Centrale e la Tribuna d’Onore. Ogni posto, in base alle normative vigenti, rispetterà la distanza di sicurezza. I biglietti saranno in prelazione per gli abbonati della scorsa stagione.

Ecco i prezzi dei tagliandi:

Tribuna Laterale: 25€

Tribuna Centrale: 35€

Tribuna d’Onore: 65€



I biglietti sono acquistabili ESCLUSIVAMENTE dai rivenditori VIVATICKET autorizzati su disposizione della questura:

Bar Tabacchi San Martino, Como in via Briantea nr. 22 tel. 031 268044;

Renata Music, Como via Collegio dei Dottori nr. 5 tel. 031.268161;

Be Travel, Como via Recchi nr. 17 tel. 031.270202

Bar Roma, Como Via Risorgimento nr. 1 tel. 031.592803;

Bar Tabacchi Ultima Prima, Brenna (CO) via Monte Bianco nr. 31 tel. 031.797948.

Bar La Posta Per Tutti, Mariano Comense (CO) via Songia nr. 8/C tel. 031.74762.

Per rispettare i protocolli vigenti e garantire la tutela della salute di tutti i presenti si rende necessario adottare alcune misure di carattere straordinario.