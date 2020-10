TEDxLakeComo partecipa al progetto “Countdown” per la crisi climatica. Tutti on line venerdì 16 ottobre per il climate

TEDxLakeComo quest’anno partecipa al progetto “Countdown” , un’iniziativa globale promossa e organizzata da TED in collaborazione con la coalizione Future Stewards, che mira a sostenere e accelerare la realizzazione delle possibili soluzioni contro la crisi climatica, trasformando le idee in azioni concrete. L’obiettivo del progetto, che verrà lanciato a livello mondiale il 10 ottobre con un evento digitale, è quello di contribuire alla costruzione di un futuro migliore per la società, promuovendo pratiche che abbiano come focus la riduzione delle emissioni di gas serra del 50% entro il 2030, un primo fondamentale traguardo per un pianeta più sicuro e più pulito.

Il progetto sarà ancora più sentito e amplificato in Italia grazie alla collaborazione della community nazionale degli organizzatori TEDx italiani che hanno dato vita ad un programma nazionale di eventi Countdown locali in diverse città italiane. Il calendario del programma prevede la realizzazione di 19 eventi, tra fisici e digitali, che si svolgeranno dal 10 al 18 di ottobre.

L’appuntamento per TEDxLakeComo Countdown è venerdì 16 ottobre, ore 19.00: anche la community comasca infatti affronta i diversi temi di TED Countdown riproponendo una selezione dei brevi interventi registrati da TED per questa occasione, tutti mirati a favorire la presa di coscienza e la responsabilità delle azioni necessarie a dare una svolta al climate change.

Gerolamo Saibene – ideatore del format TEDx comasco, il primo in Italia – spiega: “In quest’anno particolare, abbiamo deciso a malincuore di abbandonare la formula di talk a Villa Erba, e ci siamo uniti all’iniziativa “Countdown”: un modo per partecipare con modalità differenti all’evento internazionale organizzato da TED sul tema Climate Action. Tra gli oltre 50 esperti a livello mondiale che si interrogheranno sulle azioni pratiche da avviare per salvaguardare il pianeta e i suoi abitanti, abbiamo scelto 10 talk che ci sembrano significativi per il nostro territorio. È il nostro modo per esserci e continuare a ragionare, riflettere su temi che ci appassionano”.

Da pochi giorni è on line il sito https://www.tedxlakecomo.com/countdown/ con l’elenco degli speaker: Chris Anderson, Lindsay Levin, Johan Rockström, Rebeca Henderson, Al Gore, Ursula von der Leyen, Carlos Moreno, Monica Araya, Sophie Howe, Roman Krznaric.

Anche per questa edizione, con alla guida Gerolamo Saibene, c’è il gruppo di volontari, ormai amici tra loro uniti da argomenti di interesse comune, composto da: Patrizia Cappelletti, Tselmuun Baio, Francesca Borgonovo, Martina Brumana, Orietta Ferrero, Federico Galimberti, Marco Gatti, Michele Gianella, Silke Hoffmeister, Giacomo Inches, Silvia Introzzi, Francesca Mian, Roberto Minelli, Massimo Moltrasio, Ornella Pizzagalli, Marco Schenoni e Teresa Saibene.

La Community TEDx Italiana si impegna per l’ambiente anche con un’azione concreta: ridurre le emissioni di CO2 prodotte dagli eventi Countdown locali. Infatti, grazie al progetto ambientale “Regala Un Albero”, verrà piantato un boschetto Countdown Italia che assorbirà 50 tonnellate di CO2.

Il progetto nazionale italiano, a supporto del lancio globale Countdown, sarà patrocinato dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e supportato da ASviS, Legambiente, B Corp, Scuola di Dottorato Nazionale in Sviluppo Sostenibile e Cambiamento Climatico, CMCC (Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici), RUS (Rete Università per lo Sviluppo Sostenibile), Acqua Foundation, Comunità Sant’Egidio, Open Impact, Sea Shepherd, Software Institute (USI), Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci.

Il progetto Countdown in Italia è reso possibile anche grazie al supporto media di LifeGate Radio, Italia Online, Scomodo e Stile Naturale.

Tutte le info sull’evento TEDxLakeComo: https://www.tedxlakecomo.com