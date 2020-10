Rosa Sciocchin’ – Antonella Cilla e Revolution Walk

È il principio su cui si fonda la Revolution Walk di Antonella Cilla: oltre che al fisico e alla muscolatura, camminare apporta benefici anche al sistema nervoso procurando un rilassamento che giova alla mente, rende più lieve la depressione, fa dormire meglio e aumenta la soddisfazione mentale ed emotiva della propria vita in generale.

Terza puntata di Rosa Sciocchin’, il programma di e con Alessia Roversi e Dalila Lattanzi che, per quest’anno, cambia orario. Abbandonando la fascia serale, la trasmissione radiofonica tutta al femminile di CiaoComo si sposta al pomeriggio, dalle 16.30 alle 17.30, per accompagnare gli ascoltatori in un viaggio semiserio alla scoperta di donne eccellenti che, grazie alla loro creatività e al loro ingegno, impreziosicono il territorio comasco e oltre.

In questa terza puntata, Alessia e Dalila ospitano la personal trainer e coach Antonella Villa, creatrice del format Revolution Walk, una camminata sportiva all’aperto in cui si alternano esercizi fitness dinamici e statici a ritmo di musica, che i partecipanti seguono insieme alle istruzioni dei trainer, attraverso un paio di auricolari consegnati prima dell’attività. Revolution Walk approderà a Como il prossimo 31 ottobre, in occasione della festa di Halloween, per una camminata “mascherata” sul lungo lago, dal monumento di Volta fino a Villa Olmo.

Una bella playlist, quella di questa puntata, composta a sei mani: Antonella Cilla ha scelto Tiziano Ferro feat. Jovanotti con “Balla per me” e Topic feat. A7S con “Breaking me”, Dalila ha optato per Dolores O’ Riordan con “October” e Irene Grandi con “Buon Compleanno”, mentre Alessia ha dedicato all’ospite “Walk like an Egyptian” delle Bangles e “Walking on sunshine” di Katrina and the Waves.