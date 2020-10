Quasi una settimana di disagi. Il clou nello scorso fine settimana e lunedì. Poi lento miglioramento e da questa notte anche la riapertura di una corsia del lungolago di Como dopo la devastante esondazione. Ac qua rientrata quasi del tutto anche se una corsia – quella più vicina al marciapiede – resta tuttora inutilizzabile e delimitata da transenne. Buona parte di tronchi ed altri detriti raccolti nella notte da volontari, Protezione civile e Aprica.

Il colpo d’occhio di stamane bello anche per la piazza: tutta pulita nella notte. Ripassano in piazza Cavour anche i bus sia pure davanti al Barchetta e non sulla corsia riservata del lungolago. Ma è un quasi ritorno alla normalità dopo giorni frenetici e caotici.