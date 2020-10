L’OfficinaDelleStorie apre i battenti…andate a metterci becco

L’invito è: “venite a metterci il becco” , si presenta con una fila di simpatici pennuti L’OfficinaDelleStorie che apre i battenti sabato 10 ottobre, dalle 9 alle 19, in via Zezio 2, angolo via Maurizio Monti a Como. Che cos’è e cosa fa l’officina, aggiusta storie? Le costruisce? Lo spiega l’ideatrice Laura “Filidistorie” Arrighi ospite a Ciaocomo Radio. Ascolta l’intervista



E se volete saperne ancora di più www.officinadellestorie.com, meglio ancora…andate a metterci il becco SABATO 10 OTTOBRE dalle 9 alle 19.00 l’officina sarà aperta a tutti, ma è OBBLIGATORIA e NECESSARIA la prenotazione perciò mandate un messaggio, una email, fate una telefonata al 3491933238 per riservare l’ entrata dentro la mia “piccola” Officina, così da avere un preciso orario d’accesso!! l’officina sarà aperta a tutti, ma è OBBLIGATORIA e NECESSARIA la prenotazione perciò mandate un messaggio, una email, fate una telefonata al 3491933238 per riservare l’ entrata dentro la mia “piccola” Officina, così da avere un preciso orario d’accesso!!