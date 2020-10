Un derby che torna a contare molto. Quarta di campionato – domenica prossima – in Lega Pro e sfida di vertice al Sinigaglia, che per l’occasione torna a disposizione del club dopo la sistemazione del terreno e la concessione che il Comune – in questi giorni – ha concesso al club. La squadra, con tutti i nuovi acquisti, ha proseguito la preparazione agli ordini del mister. E qui la clip di Como TV che riassume il lavoro di questi giorni.

Molti, però, vogliono esserci domenica. Ma finora nessuna certezza per l’ingresso del pubblico. Nessuna comunicazione arrivata dal Como anche se oggi è già venerdì. Certo che un derby senza tifosi assume i contorni differenti vista la rivalità tra le due tifoserie. La sfida è in programma alle ore 17,30. Lecco arriva a Como da primo della classe visto che mercoledì – il Como non ha giocato – ha superato l’Alessandria nel turno infrasettimanale (2-1) banzando al comando della classifica con la Carrarese. I lariani di Banchini, pur con una gara in meno, sono un pounti indietro: finora due vittorie di fila, sempre a Meda, con Renate e Pistoiese.