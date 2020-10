Campagna di prevenzione dei tumori testa-collo, il bilancio con il dottor Luigi Colombo del Sant’Anna

Ospite a CiaoComo di mattina il dottor Luigi Colombo, direttore unità chirurgia Maxillo Facciale del Sant’Anna, per la chiusura della campagna di prevenzione dei tumori testa-collo dal titolo Tieni la testa sul collo, non prenderla alla leggera. Un controllo può salvarti la vita.

Dal 21 settembre ad oggi, 9 ottobre, Asst Lariana, attraverso l’unità operativa complessa di Chirurgia Maxillo Facciale dell’ospedale Sant’Anna diretta dal dottor Luigi Colombo, ha offerto video consulti gratuiti per offrire informazioni e controlli a distanza in occasione della Make Sense Campaign 2020, sul portale dedicato www.tienilatestasulcollo.aiocc.it. I cittadini interessati hanno risposto ad un semplice questionario anonimo per capire se i propri sintomi fossero riconducibili a tumori della testa o del collo. Al termine del questionario, coloro che ne hanno avuto necessità sono ricorsi al video consulto con uno specialista. I video consulti hanno avuto una durata di quindici minuti.

«La campagna ha sottolineato l’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce. Se identificate agli stadi iniziali e in assenza di interessamento linfonodale, le neoplasie hanno alti tassi di guarigione – ha osservato il dottor Colombo – Ogni anno vengono diagnosticati circa 9mila nuovi casi di tumori dell’area testa-collo (Fonte AIOM, AIRTUM 2019) con una prevalente maggioranza nella popolazione maschile, soprattutto in età matura, dai 70 anni in su, ma non mancano casi di pazienti più giovani, con il tumore che insorge come conseguenza del papilloma virus. Nel 75% dei casi, poi, si tratta di tumori causati da fattori di rischio quali fumo e alcol».

I sintomi dei tumori della testa e del collo e che ricomprendono qualsiasi tipo di tumore che origini nella regione della testa o del collo, ad eccezione di occhi, cervello, orecchie ed esofago, sono gonfiore al collo, mal di gola, bruciore o lesioni nel cavo orale, raucedine, deglutizione dolorosa e fastidiosa e conseguente malnutrizione e dimagrimento, naso chiuso da una narice e/o sanguinamento dal naso, mal d’orecchie.