La sorpresa arriva alle 7 di questa mattina. Dopo una attenta valutazione con i tecnici e gli agenti della Polizia locale, l’assessore Elena Negretti dà l’ok per la riapertura – graduale e a passo d’uomo – del lungolago di Como a quasi una settimana dall’esondazione del lago. Si passa lentamente, ma si passa. Almeno nell’ora di punta del mattino.

Poi, come conferma il vice-comandante della polizia locale Luciano Campagnoli (nella foto sopra con l’assessore Negretti), ci sarà una chiusura e la riapertura del mini-girone accanto al Monti ed al Barchetta per consentire la pulizia dei detriti davanti a piazza Cavour. Lago in costante calo anche in queste ore, non previste nuove precipitazioni.

Foto 4 di 4







Leggi anche presa diretta Lago in lenta discesa, arriva una quantità enorme di detriti e pochi disagi al traffico