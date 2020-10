Dell’Era, Minuto e Settegrani, tre serate di musica live e solidarietà

Music For Green riparte in una nuova location: nasce Jambalaya – Arte, Musica e Cultura ad Albate in via Cantoniga 11 e, per cominciare, ecco tre serate all’insegna della musica di alta qualità e della solidarietà. Il 9 ottobre Roberto Dell’Era, il 10 Ruben Minuto e l’11 ottobre i Settegrani, tre ottimi concerti a sostegno di tre associazioni che operano sul territorio.

VENERDÌ 9 OTTOBRE – ore 22:00

ROBERTO DELL’ERA

Il ruolo di bassista negli Afterhours, una brillante carriera solista, il progetto Winstons: quella di Roberto Dell’Era è una delle migliori vie per essere cantautori oggi. Guardare al passato, raccogliere l’eredità di sixties-pop e psych-rock, miscelare il tutto in un formato-canzone intrigante e moderno. Con gusto sopraffino e approccio personale.

Parte del ricavato verrà devoluto all’Associazione InfraMente, che si occupa di violenza a 360 gradi, dagli aspetti psicologici a quelli legali.

Biglietti: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-roberto-dellera-jambalaya-122893197863

SABATO 10 OTTOBRE – ore 22:00

RUBEN MINUTO TRIO

Ruben Minuto è un musicista di talento, possiede una sensibilità artistica fuori dal comune e, cosa di non poco conto, è uno di quelli che ha fatto, con convinzione e con smisurata passione, la gavetta. Definito dalal rivista Mescalina “Il più americano fra gli artisti Italiani , o forse il più italiano fra quelli americani…”

Formazione: Ruben Minuto alla chitarra e voce, Alessandro Porro al contrabbasso e voce, e Nico Roccamo alla batteria

Parte del ricavato verrà devoluto al Canile della Valbasca Como per aiutare i nostri amici a quattro zampe.

Biglietti: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-ruben-minuto-trio-jambalaya-123300827093

DOMENICA 11 OTTOBRE – ore 18:30

APERITIVO CREATIVO – SETTEGRANI LIVE

Live music con Fabrizio Settegrani e Mauro Settegrani: una versione acustica dei loro brani prodotti negli ultimi anni con composizioni nuove tutte da scoprire!

Altissima qualità e divertimento garantito!

Parte del ricavato verrà devoluto a Como Accoglie, che si occupa di accoglienza a 360 gradi

Biglietti: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-aperitivo-creativo-jambalaya-123552750603

Dal 9 ottobre fino al 9 novembre sarà possibile ammirare durante le serate organizzate da Music For Green le opere di Filippo Borella. Borella è un artista di grande interesse nell’attualità della ricerca e della produzione nell’ambito dell’arte contemporanea.” Così lo riassume Luciano Caramel (Pprofessore ordinario di Storia dell’arte contemporanea e Presidente del DAMS).

L’accesso allo spazio è possibile sia da via Cantoniga 11, che da via Canturina 234 (con possibilità di parcheggio interno).

Per tutti gli eventi è necessario acquistare i biglietti online su Eventbrite. L’accesso allo spazio è riservato ai Soci di Music For Green Events: è sufficiente compilare il form all’indirizzo https://musicforgreen.it/diventa-socio/ per entrare a far parte dell’associazione e partecipare agli eventi e alle iniziative riservate ai Soci. Per il tesseramento (valido fino al 31/12/2021) sarà necessario versare un contributo di 5€ al primo evento o occasione utile, contestualmente al ritiro della tessera.

Per maggiori informazioni: 345 439 3966 oppure info@musicforgreen.it