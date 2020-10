Benvenuto all’autunno, Constable e CHO in concerto a Tradate

Sabato 10 ottobre, alle ore 17, Fabius Constable e la Celtic Harp Orchestra si esibiranno in Benvenuto all’autunno, un concerto dalle atmosfere sognanti che si terrà presso il Centro Didattico Scientifico-Osservatorio Astronomico in via ai Ronchi 75 a Tradate (VA). Centinaia di corde di arpa risuoneranno tra le fronde dello splendido Parco Pineta, per accogliere in modo del tutto speciale l’autunno e tutti i suoi colori.

Fabius Constable è uno degli arpisti moderni più apprezzati in tutto il mondo. La sua tecnica peculiare, un mix di generi celtici, classici e sudamericani, dona alla sua musica una vasta gamma di nuovi colori. Composizioni originali, musica antica, flamenco e celtico, melodie etniche sono tutte riarrangiate per incontrare il gusto del pubblico moderno.

La Celtic Harp Orchestra, fondata e diretta da Fabius Constable, è considerata l’orchestra di arpe più popolare al mondo. Si è esibita in centinaia di concerti in Italia, Spagna, Francia, Irlanda, Svizzera e Germania. CHO ha aperto Caipercaille e ha suonato insieme ad artisti del calibro di Andrea Bocelli, Myrdhin, Zitello, Carlos Nunez e Jochen Vogel.

Il Concerto di Benvenuto all’Autunno presso il Centro Didattico Scientifico – Osservatorio Astronomico di Tradate è organizzato e promosso da Return2Nature, in collaborazione con AstroNatura Cooperativa Sociale, Fondazione Osservatorio Astronomico Messier13 di Tradate (FOAM!) e Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate.

Return2Nature è un’agenzia di progettazione, organizzazione e promozione di eventi artistici e culturali eco-compatibili. La sua mission è quella di far riscoprire l’appartenenza dell’uomo alla Natura, promuovendo l’espressione artistica in contesti naturali, nella convinzione che la fruizione dell’arte e della natura siano una parte fondamentale e necessaria per un futuro sostenibile e innovativo. In tutti gli eventi organizzati da Return2Nature verrà calcolato l’impatto in termini di CO2 emessa dall’organizzazione dell’evento e dal pubblico presente durante il concerto. La CO2 prodotta sarà bilanciata e rilanciata grazie ad un’operazione di rimboschimento nella Val di Fiemme, che renderà ampiamente positivo il bilancio della natura in termini di produzione di ossigeno.

Il concerto della CHO è una tappa fondamentale del Festival tra Arte, Sole e Stelle, un’iniziativa della Fondazione Osservatorio Astronomico di Tradate-Messier13 (FOAM13) con la collaborazione di Astronatura Cooperativa Sociale. Il Festival rafforza un legame tra arte e stelle, soprattutto a livello musicale, attraverso una serie di eventi. Per ulteriori informazioni è possibile visitare la pagina facebook di Astronatura o di Foam13. Per info e prenotazioni visitare il portale https://www.insubriparksturismo.eu/it/pack/190/benvenuto-all-autunno.