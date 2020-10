Autunno nel Triangolo Lariano: quest’anno, Pro Caglio propone un modo diverso di apprezzare le famose castagne dei boschi di Caglio, prendendosi cura del castagneto secolare, un patrimonio prezioso del territorio. Sabato 10 e domenica 11 ottobre, dalle ore 9 tutti insieme per la pulizia dei castagneti e la piantumazione di nuovi alberi. Due giornate di volontariato nel bosco, in collaborazione con l’Amministrazione comunale e con l’Associazione Castanicoltori Lario Orientale. L’evento è gratuito, ma su prenotazione. Tutto si svolgerà nel rispetto delle regole anticontagio.

Quest’anno, a causa della pandemia di Covid-19, non è stato possibile organizzare le abituali castagnate in Arena, che attirano un pubblico di centinaia di persone. Ma ogni problema può diventare un’opportunità, e la Pro Caglio ha scelto la cura dell’ambiente come filo conduttore delle Castagnate Alternative. Il 10 ottobre pulizia dei sentieri nel castagneto di Caglio, uno dei più belli ed estesi del Triangolo Lariano; l’11 ottobre sarà dedicato alla piantumazione di nuovi castagni, forniti dai Castanicoltori.

Naturalmente sarà possibile raccogliere le castagne e, per quest’anno, cucinarle a casa.

Foto 2 di 2



Pro Caglio fornirà l’attrezzatura (guanti, rastrelli ecc.); il pasto di mezzogiorno è libero, al sacco o nei ristoranti del paese. Sono benvenuti anche gli amici cani, purché tenuti al guinzaglio. Naturalmente occorre rispettare i protocolli di sicurezza sanitaria, mantenendo il distanziamento sociale e indossando la mascherina quando necessario.

“Nonostante le difficoltà di questo periodo, siamo riusciti a mettere in piedi un’iniziativa di alto valore ambientale e nello stesso tempo gratificante e socializzante, sia pure in sicurezza – dice il presidente di Pro Caglio, Ambrogio Tremolada -“Le attività sono adatte a tutti, divertenti anche per i bambini e utili a conoscere la natura del nostro territorio”.

L’evento non è un fatto isolato, ma rientra in un programma pluriennale di recupero e mappatura del castagneto, portato avanti dall’Amministrazione comunale e dalla Pro Caglio. “Insieme ai castanicoltori abbiamo già campionato cinque diverse qualità di alberi tipiche del nostro territorio” spiega Matteo Sormani, assessore a Caglio. “Nel 2021 coinvolgeremo anche la comunità locale in iniziative di volontariato ambientale e di sensibilizzazione. La prima sarà un intervento di tree climbing nel castagneto”.