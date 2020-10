Teatro Sociale: Risveglio in Trio Inaugura la stagione concertistica 2020 D’acqua e vita

Domenica 11 ottobre alle ore 11.00 riprende la rassegna Camera con Musica, gli appuntamenti della domenica mattina con i concerti cameristici del Teatro Sociale che, per tradizione, si tengono in Sala Bianca. Quest’anno per ottemperare alle disposizioni sul distanziamneto degli spettatoti, Camera con Musica si trasferisce in Sala Grande.

Il concerto inaugurale per la stagione 2020, D’acqua e vita è Risveglio in Trio, in collaborazione con l’Associazione Musica con le Ali che presenta Gaia Gaibazzi al clarinetto, Claudio Laureti alla viola, Monica Maranelli al pianoforte ad eseguire un programma estremamente raffinato, che prevede, nell’intimità e nel virtuosismo della musica da camera, la Fantasia sulla Traviata di Giuseppe Verdi per clarinetto e pianoforte, op. 45 di Donato Lovreglio e la Fantasia su temi del Rigoletto per clarinetto e pianoforte di Luigi Bassi, cui si alternano divertissements fiabeschi e giocosi di Schumann ed il Trio in mi bemolle maggiore K. 498 Kegelstatt Trio (Trio dei birilli), così chiamato perché probabilmente composto da Mozart proprio durante

una partita di birilli, destinato ad essere eseguito, in un contesto familiare, con al pianoforte la giovane Franziska Jacquin, allieva di Mozart, Anton Stadler al clarinetto, e lo stesso autore alla viola.

Se i brani di Schumann e Mozart sono noti, come la loro tecnica compositiva, è opportuno spendere qualche parola su Donato Lovreglio, nativo di Bari, poi trasferitosi a Napoli, compositore che si impegnò soprattutto nelle variazioni e trascrizioni di celebri pagine operistiche, per clarinetto e pianoforte, sovente eseguite con la moglie pianista Adelina Castelli; in questo

programma viene proposta la Fantasia sulla Traviata di Giuseppe Verdi per clarinetto e pianoforte, op. 45, probabilmente del 1864. Luigi Bassi, a Lovreglio contemporaneo, ma attivo a Milano (a fine ‘800 era primo clarinetto del Teatro alla Scala), si cimentò come il collega nella rielaborazione di quindici fantasie d’opera; tra tutte quella che riprende i temi da Rigoletto, pubblicata nel 1865, è ritenuta la più riuscita.

Queste due composizioni, composte a pochi mesi l’una dall’altra, dimostrano come la tradizione ottocentesca amasse trasporre per singoli strumenti, o piccole formazioni, le sonorità teatrali che avevano ricevuto il consenso del pubblico, ed in queste trasposizioni l’intento non era tanto riprodurre la semplice linea melodica dei punti salienti dell’opera, bensì portare la tecnica dei diversi strumenti a livelli molto alti, per le capacità richieste e la padronanza dello strumento, imprescindibile, per rendere a due voci (quella del clarinetto e del pianoforte nei brani che verranno eseguiti) i volumi e sfumature in origine affidate all’orchestra, nella visione verdiana.

Lunedì 5 ottobre 2020

Risveglio in Trio

Inaugura la stagione concertistica 2020

D’acqua e vita

Teatro Sociale di Como

domenica 11 ottobre 2020, ore 11.00

Gaia Gaibazzi clarinetto

Claudio Laureti viola

Monica Maranelli pianoforte

In collaborazione con l’Associazione Musica con le Ali.

Programma

Donato Lovreglio (1841 – 1907)

Fantasia sulla Traviata di Giuseppe Verdi per clarinetto e pianoforte, op. 45

Anno di composizione: 1864

Robert Schumann (1810 -1856)

Märchenbilder (Quadri fiabeschi) per viola e pianoforte, op. 113

Nicht schnell (Non veloce), in re minore

Lebhaft (Vivace), in fa maggiore

Rasch (Veloce), in re minore

Langsam, mit melancholischem Ausdruck (Lentamente, con espressione malinconica), in re maggiore.

Anno di composizione: 1851

Luigi Bassi (1833-1871)

Fantasia su temi del Rigoletto per clarinetto e pianoforte

Anno di composizione: 1865 (anno di pubblicazione)

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)

Trio in mi bemolle maggiore K. 498 Kegelstatt Trio (Trio dei birilli)

Andante in mi bemolle maggiore

Minuetto in si bemolle maggiore

Rondò. Allegretto in mi bemolle maggiore

Anno di composizione: 1786

Si ricorda che sono cambiati gli orari di biglietteria del Teatro Sociale di Como, aperta al pubblico il martedì, giovedì e sabato dalle 10.00 alle 13.00 e a partire da 90 minuti prima dello spettacolo, nelle date della programmazione.

Anche il servizio di infoline subisce una variazione: è possibile chiamare il numero 031.270170 per avere informazioni e prenotare i biglietti della stagione dal martedì al giovedì dalle ore 14.30 e 16.30. La biglietteria può essere contattata all’email biglietteria@teatrosocialecomo.it

Ed i biglietti (sia singoli sia per congiunti 2 persone) possono essere acquistati online www.teatrosocialecomo.it .

Ricordiamo ancora una volta che la pianta dei posti del Teatro Sociale è stata progettata per assicurare il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro. In vendita ci saranno posti singoli, con il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, a coppie o tripli, che saranno invece occupati da nuclei familiari, conviventi e persone che, in base alle disposizioni

vigenti, non sono soggette al distanziamento interpersonale.