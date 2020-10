La situazione di questa mattina con il lago sempre esondato in piazza Cavour. Il livello è di 143 centimetri (23 centimetri oltre la quota massima di 120) sia pure in lenta discesa da ieri. Non sono previste precipitazioni e questo è un ulteriore segnale importante per il ritorno alla normalità.

Detriti e traffico: la zona davanti a piazza Cavour in queste ore è ricoperta di detriti arrivati dall’alto e centro lago dopo il maltempo dei giorni scorsi. Una distesa enorme che ora deve essere rimossa da Aprica. Traffico rallentato, ma scorrevole. La corsia del lungolago – che poi porta davanti al Monti ed al Barchetta – aperta anche oggi: si passa a velocità ridotta, ma la circolazione è garantita con uscita su via Cairoli o piazza Volta.

