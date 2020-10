Ancora nessuna comunicazione ufficiale della Pontelambrese sui suoi canali social. Ma in compenso – per una conferma indiretta – arriva il comunicato della Asd Speranza Agrate Brianza. Eccolo riportato qui sotto

“A seguito della tempestiva informazione da parte della società ASD Pontelambrese, la società ASD Speranza Agrate comunica che l’attività della Prima Squadra è momentaneamente sospesa. Infatti diversi giocatori della società comasca, ultima avversaria della Speranza Agrate domenica in campionato, sono risultati positivi al COVID-19. Dunque il Presidente, il Vice Presidente ed il Direttore Sportivo, in accordo del medico della società, ha momentaneamente sospeso ogni attività della nostra Prima Squadra in attesa che i nostri atleti svolgano ed abbiano il risultato dei tamponi.“

Dunque ora visto che per il momento i positivi risultano essere nella società comasca, aumentano i dubbi visto che la Pontelambrese è stata impegnata mercoledì scorso in Coppa Italia contro la Cisanese, che in via precauzionale comunque farà i tamponi per i suoi atleti. In attesa di ulteriori sviluppi diventa a forte rischio la gara di domenica tra Speranza e Città di Sangiuliano, pressoché scontato il rinvio della gara tra Pontelambrese e Luciano Manara, in programma domenica. I casi di giocatori positivi, alla Pontelambrese (Campionato di Eccellenza), sarebbero quasi una decina anche se l’esatto numero non è ancora stato precisato.