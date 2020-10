200 chilometri di corsa, con l’amico Riccardo suo fedele “scudiero” in bicicletta. E’ quello che aspetta – da venerdì mattina alle 7 – Federico Dainese, runner comasco tesserato Aries, per portare in giro una proposta importante: fare conoscere la Onlus Bianca Garfavaglia e raccogliere fondi (obiettivo 5.000 euro) la lotta ai tumori pediatrici. “Fede”, come lo chiamano gli amici, è stato da noi a Sport Magazine. La diretta e la presentazione del progetto a metà tra sport e solidarietà. Ma bel messaggio da portare in giro per le strade da Como a Livigno.

Partenza dal Tempio Voltiano di Como venerdì alle 7, conclusione domenica a Livigno.