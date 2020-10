Conversescion 7 ottobre – Daniela Manili Pessina

Torna, dopo parecchio tempo, Daniela Manili Pessina a Conversescion. L’occasione è la presentazione in ateprima del suo nuovo lavoro editoriale intitolato “Rivierando” nato per la sua seconda passione, dopo il lago, che è la Liguria, in particoalre Sanremo. Sempre attraverso il suo filtro fotografico Daniela ha cercato dei punti di contatto tra i sui due luoghi del cuore. In questo suo nuovo libro divide le pagine con la guida Marco Macchi e con Ersilia Ferrante, oggi in colelgamento da Sanremo, che tratteggia le due manifestazioni canore della riviera: il Festival e il Premio Tenco. A Conversescion anche Maria Gabriella e Maria Beatrice Anania, sorelle scrittrici con particoalre riguardo all’adolescenza, il loro libro illustrato è “Promesse” edito da Caosfera. Infine un po’ di strorie e canzoni dalla tradizione della canzone milanese con Luca Maciacchini, cantautore e conservatore della milanesità che sarà a L’Officina della Musica sabato sera

